Война в Николаевской области: На Юге за сутки ликвидировали 35 оккупантов и гаубицу «Мста-Б»

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 августа, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 27 августа доступна по этой ссылке .

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07:16 Обстановка в операционной зоне южных регионов сложна, но контролируется.

В течение 27 августа удары по нашим позициям вдоль линии столкновения нанесены ударными бесплотниками, вертолетными парами и из истребителя-бомбардировщика ракетой Х-59 класса «воздух-поверхность».

Также вечером с вертолета Ми-24 противник атаковал неуправляемыми ракетами объекты инфраструктуры Никополя. Разрушено одно здание, без человеческих потерь.

Нашей армейской авиацией нанесены 3 удара по 2 опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье.

Ракето-артиллерийскими подразделениями в рамках реализации огневых задач подтверждены потери врага в количестве 35 рашистов. Также уничтожены гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская пушка «Нона», 9️ единиц бронированной и автомобильной техники, 2️ склада боеприпасов в Дудчанах и Давидовом Броде. Окончательные потери врага уточняются.

Корабельная группировка вражеского флота из 11 единиц держится вблизи крымского берега, но 3 ракетоносителя, из которых 1 подводный, держат наготове из 20 ракет типа «Калибр».