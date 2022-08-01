В войне рф против Украины наступил переломный момент, оккупанты не решаются на наступление на юге, - генерал

В войне россии против Украины сейчас наступил переломный момент, враг пытается реализовать свои задачи: выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также противодействовать активным действиям ВСУ на юге.

Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает «Обозреватель».

Он отметил, что оккупанты перебрасывают войска на южное направление, но на наступление не решаются.

«Очевидно, что это переломный момент. Противник пытается реализовать свои задачи, как они были сформулированы: захват Луганской и Донецкой областей в административных границах, а также препятствие активным действиям украинской армии на юге. Они перебрасывают туда войска с Изюмского направления, с Донбасского. Стянули резервы, воздушно-десантные войска и прочее. Пока на наступление на этом направлении они не решаются – не до жиру, быть бы живу», - говорит генерал.

По его словам, украинской армии нужно набраться сил, резервов и увеличить свой военный потенциал. Но есть одна проблема - нехватка оружия.

Напомним, против Украины воюют около 160 тысяч российских оккупантов.