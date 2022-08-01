«В принципе все нормально, 200-х дох*я, правда»: Оккупанты жалуются друг другу на большие потери

Российские оккупанты жалуются на большие потери среди личного состава.
Соответствующий перехват разговора опубликовали украинские разведчики.
В ходе диалога один оккупант признается своему другу, что ему «в принципе нормально», но очень много погибших и раненых.
«Ну че там у тебя, как?
-Ну, танк сгорел.
-Танк сгорел уже?
-Да, еще в июле.
-Все живы.
-Не, механик погиб.
-Е мое.
-25 лет пацану исполнилось.
-С Брянки тоже?
-Не, с Иваново. Нижний Новгород там где-то.
-Обстреливают?
-Блять, артиллерия просто еб*шит ежедневно. А так в принципе все нормально, 200-х дох*я, правда.
-Дохера 200-х?
-Да, дохрена 200-х и 300-х. Не, ну где я сейчас нахожусь в последнее время, 200-х мало, в первые дни в июле было побольше».
Напомним, против Украины воюют около 160 тысяч российских оккупантов.