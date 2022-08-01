«В принципе все нормально, 200-х дох*я, правда»: Оккупанты жалуются друг другу на большие потери

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28.08.2022 12:55

Российские оккупанты жалуются на большие потери среди личного состава.

Соответствующий перехват разговора опубликовали украинские разведчики.

В ходе диалога один оккупант признается своему другу, что ему «в принципе нормально», но очень много погибших и раненых.

«Ну че там у тебя, как?

-Ну, танк сгорел.

-Танк сгорел уже?

-Да, еще в июле.

-Все живы.

-Не, механик погиб.

-Е мое.

-25 лет пацану исполнилось.

-С Брянки тоже?

-Не, с Иваново. Нижний Новгород там где-то.

-Обстреливают?

-Блять, артиллерия просто еб*шит ежедневно. А так в принципе все нормально, 200-х дох*я, правда.

-Дохера 200-х?

-Да, дохрена 200-х и 300-х. Не, ну где я сейчас нахожусь в последнее время, 200-х мало, в первые дни в июле было побольше».

Напомним, против Украины воюют около 160 тысяч российских оккупантов.

Фотофакт