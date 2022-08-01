«В принципе все нормально, 200-х дох*я, правда»: Оккупанты жалуются друг другу на большие потери

Российские оккупанты жалуются на большие потери среди личного состава.

Соответствующий перехват разговора опубликовали украинские разведчики.

В ходе диалога один оккупант признается своему другу, что ему «в принципе нормально», но очень много погибших и раненых.

«Ну че там у тебя, как? -Ну, танк сгорел. -Танк сгорел уже? -Да, еще в июле. -Все живы. -Не, механик погиб. -Е мое. -25 лет пацану исполнилось. -С Брянки тоже? -Не, с Иваново. Нижний Новгород там где-то. -Обстреливают? -Блять, артиллерия просто еб*шит ежедневно. А так в принципе все нормально, 200-х дох*я, правда. -Дохера 200-х? -Да, дохрена 200-х и 300-х. Не, ну где я сейчас нахожусь в последнее время, 200-х мало, в первые дни в июле было побольше».

Напомним, против Украины воюют около 160 тысяч российских оккупантов.