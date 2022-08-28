Оккупанты в Севастополе задержали мужчину за напевание «Ой у лузі червона калина» в машине

Во временно оккупированном Севастополе «правоохранительные органы» задержали мужчину, который спел в своей машине песню «Ой у лузі червона калина».

Об этом сообщает qirim.news.

«Во временно оккупированном Севастополе «правоохранительные органы» вычислили и задержали мужчину, который спел в своей машине песню «Ой у лузі червона калина», - говорится в сообщении.

Захватчики похвастались тем, что задержание мужчины провели жестко, уложив его лицом вниз на асфальт. Чтобы поднять «бунтовщика» с земли, один из силовиков тянул его за волосы.

Патриота вычислили с помощью видео с камер наблюдения, на которые попал его автомобиль, а также аккаунтов в соцсетях.

Отмечается, что на своей странице в Instagram задержанный ранее написал, куда следует пойти российскому военному кораблю.