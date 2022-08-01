В «ЛНР» оккупанты подготовили псевдоисторическую методичку к 1 сентября – в ней сказано, что Украину создал Ленин, а языка не существует

Оккупанты из так называемой «ЛНР» подготовили к 1 сентября документ под названием «Структурный план урока на тему «Моя история». Планируется, что именно с него начнется обучение школьников на временно оккупированных территориях в новом учебном году.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«В целом, предложенный «план» представляет собой традиционную «солянку» псевдоисторических фактов и безумных идей. Он практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: Украину создал ленин, украинского языка не существует, все украинские герои – преступники, Украина должна быть уничтожена», - пишут в разведке.

Большинство цитат из упомянутого документа противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу.

«Мероприятие, чувствующее себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность «Сердечной Земли» – России, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это русские (великороссы), украинцы (малоросы) и белорусы, – восточные слова они, наследники Древней крестной в Херсонесе князем Владимиром», - говорится в методичке.

При этом, Крещение Руси состоялось в Киеве, а в Херсонесе святили самого Владимира.

«Древней Руси, Российской империи и современной России была уготована судьба стать наследницей великой Византии, когда-то являвшейся центром всего цивилизованного мира, имевшая величайшую культуру и глубокую религиозную традицию. Возникли центры ранней российской государственности: северный – в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный – в будущем Киеве», - пишут в методичке.

При этом, оба российских города младше Киева.

Помимо этого, в методичке откровенно врут о том, что историк Михаил Грушевский «придумывал украинские слова», сам украинский язык «насильно навязывался украинцам советской властью», которая «создала Украину имени Владимира Ильича Ленина».

«Много было тех, кто переписался в украинцы по карьерным соображениям – например, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, многолетний глава СССР Леонид Ильич Брежнев, в анкетах 1920-х годов был записан «великороссом», а в анкетах 1930-1950-х лет. – «Украинцем», - сказано в документе, хотя единственная национальность, способствовавшая карьере в советском союзе – россиянин. «Послевоенная советская Украина была исподтишка захвачена этим злом, которое раздувалось иностранной пропагандой, в которой особенно изощрялись осевшие в Канаде бандеровцы». «Превращение Украины в «анти-россию» велось украинскими властями под прямым давлением США, ЕС и НАТО». «Напряженная борьба, требующая отдачи всех сил, не может не окончиться победой и освобождением наших земель и наших людей от террора бандеровцев».

Таким образом, оккупанты хотят создать детям искривленную реальность, в которой реальные исторические факты искажены, а необходимые нарративы насажены.

Напомним, россия хочет уничтожить украинскую культуру. Это делают российские войска на временно захваченных территориях Украины