Украине уже удалось вернуть тела 541 военного, из них более 300 – защитники Азовстали

Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий удалось вернуть в Украину тела 541 погибшего защитника.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

По словам Котенко, вопросами возвращения тел украинских военных постоянно занимается Минреинтеграция. Он отметил, что после создания Офиса уполномоченного в конце мая этот процесс ускорился.

«Через международное представительство Красного Креста удалось организовать коммуникацию со стороной россии. Переговоры с агрессором проводить сложно, но уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 – защитники Азовстали. Возвращаем погибших из Донецкого, Запорожского, Херсонского, Харьковского, Луганского направлений – отовсюду», - подчеркнул уполномоченный.

Котенко отметил, что самым сложным по этому делу является коммуникация с врагом.

«Мы передаем российской стороне локации, где есть наши погибшие. Они должны их забирать, и тогда производим обмены», - отметил он и отметил, что не всегда россия хочет идти в зону боевых действий, хотя объявляется режим тишины. «Из-за огромных потерь личного состава россияне не справляются со своими погибшими», - подчеркнул уполномоченный.

Также он сообщил, что Минреинтеграция постоянно проводит встречи с родственниками пропавших без вести или погибших украинских защитников, и уже проведено более 20 таких встреч.

Котенко отметил, что людям, потерявшим родных, бывает сложно объяснить, почему иногда долго не удается вернуть тело.

Уполномоченный призвал людей не читать «разные новости, в том числе пропагандистских ресурсов, которые пишут, что Украине не нужны наши военные».

«Это циничная ложь. Постоянно призываю верить только официальным украинским источникам. Обращайтесь в Минреинтеграцию, если потеряли связь с родными. Мы поможем», - подчеркнул Котенко.

Также уполномоченный попросил журналистов доносить правду до людей.

«Мы готовы предоставить вам необходимую информацию. Для нас очень важно вернуть домой каждого героя, и мы делаем для этого все возможное», – заявил Котенко.

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