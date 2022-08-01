Не по-домашнему: В оккупированном Крыму россияне больше не чувствуют себя в безопасности, а «руководство» вывозит свои семьи

После взрывов Крыма россияне больше не чувствуют себя на временно оккупированном полуострове как дома. Марионеточное «руководство» Крыма и служащие ФСБ вывозят свои семьи с полуострова.

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Крыму. Реалии.

Он отметил, что у людей, оккупировавших Крым, панические настроения, а «руководство» вывезло свои семьи.

«Настроения, разные, конечно. Паника – вы сами видели огромные потоки машин в сторону России. Мне сказали, что (кремлевский «премьер-министр» Крыма Сергей) Аксенов и (председатель оккупационного Государственного совета Крыма Владимир) Константинов вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ также увезли своих людей. Это хороший признак. А крымские татары ходят друг в друге гости и пьют köz-aydın qavesı – «кофе по случаю благоприятного известия». Ну а у тех, кто звонит мне, такое настроение: слава богу, наконец», – рассказал лидер крымских татар.

В то же время, говорит правозащитник, в этих взрывах россия хочет обвинить крымских татар.

«Я после этих событий обзвонил много точек в Крыму, узнать реакцию. И меня насторожило, что по рукам гуляет аналитическая записка, где говорится, что нужно следить за крымскими татарами, это их проделки. Еще начиная с первой оккупации Крыма россией, еще при Екатерине II любые поводы использовали для того, чтобы вытеснить крымских татар», — говорит Мустафа Джемилев.

Напомним, россия приказала засекречивать факты взрывов на военных объектах оккупированного Крыма. Если информация станет известна, оккупанты будут рассказывать о халатности должностных лиц, фамилии которых уже установлены.