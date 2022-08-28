россия планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих, - ГУР

россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.

Об этом представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил в эфире телемарафона.

«При этом применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, батальоны так называемого “Боевого армейского резерва страны” (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия, и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства», – сказал Вадим Скибицкий.

По словам представителя ГУР МО Украины, сегодня у России есть значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил.

«Время идет, блицкрига они не получили. Поможет ли мобилизация большего количества человек в России? Пожалуй, все же нет. Потому что моральное состояние военнослужащих, как ведут боевые действия, снижается во-первых. Во-вторых, на контракт, на добровольное вступление в ряды с РФ все меньше желающих. Кроме того, началась паника среди населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить вооруженным силам, а тем более идти на войну», – подытожил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, что ранее В ГУР рассказали, сколько оккупантов воюет против Украины, и о проблемах с вражеской мобилизацией.