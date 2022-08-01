ВСУ вывели из строя мост через Ингулец, связывавший группировки россиян в Херсоне и Новой Каховке

Мост и переправа через реку Ингулец находятся под огневым контролем ВСУ, поражены и не функционируют.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Отметим, что речь идет о Дарьевском мосту, расположенном в Херсонском районе в сторону Каховской ГЭС. Он соединяет Херсон и Новую Каховку на правом берегу Днепра. Ранее ВСУ как минимум дважды наносили по нему удары.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ попали по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе и 35-й российской армии в Новой Каховке. Также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне. Подтвержденные потери врага составляют 11 кафиров, 3️ единицы авто-бронетехники и самоходная гаубица «Мста-С».