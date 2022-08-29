Евросоюз близок к частичному запрету выдачи Шенгенских виз россиянам, - СМИ

После того, как некоторые восточные страны-члены пригрозили в одностороннем порядке закрыть свои границы для российских туристов, министры иностранных дел ЕС на следующей неделе намерены поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с москвой.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Financial Times.

"Министры планируют оказать политическую поддержку приостановлению соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией на двухдневной встрече в Праге, которая начнется во вторник", - сообщает издание.

– Неприемлемо, чтобы русские туристы гуляли в наших городах, на наших пристанях. Мы должны послать сигнал российскому населению, что эта война не является нормальной, это неприемлемо, - сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС, участвовавший в переговорах.

Части соглашения 2007 года, касающиеся свободного передвижения чиновников и бизнесменов, были приостановлены в конце февраля. Теперь же планируется отменить льготный режим для россиян при подаче документов на все визы ЕС, требуя больше документов. Визы станут дороже и значительно увеличится время их ожидания.

По данным издания, нет консенсуса относительно дополнительных мер, которые может принять Брюссель, которые либо уменьшили количество выдаваемых россиянам виз ЕС, либо полностью прекратили их выдачу. Нет единодушия относительно предложения распространить запреты на граждан Беларуси. Некоторые страны, в том числе Германия, предостерегают от прямого запрета. Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, который будет председательствовать на пражских переговорах, заявил, что выступает против запрета на все российские визы, заявив, что блок должен быть более выборочным.

Поэтому Финляндия, Польша и граничащие с россией страны Балтии заявили, что готовы прекратить въезд россиян с туристическими визами на свою территорию, ссылаясь на исключения из национальной безопасности Шенгенского соглашения. Поскольку авиасообщение между ЕС и россией приостановлено, многие российские туристы используют эти страны как транзитный маршрут в другие страны ЕС.