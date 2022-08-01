В Херсонской области убили экс-нардепа, предателя Ковалева, - СМИ

В Херсонской области убили экс-нардепа, предателя Алексея Ковалева, который был заместителем председателя оккупационного «правительства» области.

По сообщению телеграмм-канала «Ху*вый Херсон», Ковалева убили в Голой Пристани, его жену доставили в больницу с диагнозом асфиксия. Пока нет подтверждения ни убийства Ковалева, ни данных о том, что произошло с его женой. У дома Ковалева заметили большое количество оккупантов и «полиции».

По другим данным, Ковалева убили в Железном Порту, об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Также информацию об убийстве Ковалева публиковали российские СМИ, однако они удалили ее.

Напомним, что на Ковалева ранее уже было покушение, предатель тогда был ранен.