ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты 14 часов подряд обстреливали город Орехов в Запорожской области

Уже 187-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 28 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 августа.

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00:31 Оккупанты вели огонь по городу Орехову в Запорожской области более 14 часов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате обстрела контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девочка Александра. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму. Всем оказана своевременная первая медицинская помощь.

«За последние 6 часов более 200 прилетов по городу Орехов. Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр. Подразделения спасателей совершили более 18 выездов», - сообщил Старух.

00:16 Украинские воины взорвали российский танк.