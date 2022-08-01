Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали 41 оккупанта, вражеский танк, «Ураган», «Панцирь-С1»

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 августа, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 28 августа доступна по этой ссылке.

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07:18 Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Изменений в составе и положении нет, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 28 августа.

Враг дважды в течение дня пытался провести штурмовые действия в направлении Высокополья – Потемкино. Удачи не имел. С потерями отошел. Вместе с тем, вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали наши позиции вдоль линии столкновения. Без потерь.

Дважды из реактивных систем залпового огня "Смерч" нанесен удар по Николаеву. Как следствие – возник пожар на территории элеватора, повреждены другие объекты инфраструктуры. Человеческих потерь нет. К вечеру по промышленной инфраструктуре Николаева ударено из «Урагана». Потерь и существенных разрушений нет.

Нашей авиацией нанесено восемь ударов по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями скорректировано количество рашистов на правом берегу Днепра. Ликвидирован 41 оккупант, также уничтожены два беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО «Ураган», зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1», самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С», станция радиоэлектронной борьбы, шесть единиц -бронетехники Окончательные потери врага дознаются.

Корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове две надводные и один подводный носитель ракет. Суммарное количество ракет составляет до 20 "Калибров". Для массовости на чередование добавлен большой десантный корабль.