Миссия МАГАТЭ уже направляется с проверкой на ЗАЭС

День, когда @IAEAorg 's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) является теперь на его пути. Мы должны защищать безопасность и охрану #Украины и Европы в борьбе с ядерной facility . Путь к этой mission which will be in #ZNPP после этого week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM