Миссия МАГАТЭ уже направляется с проверкой на ЗАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) во временно оккупированном Энергодаре в ближайшие дни.

Об этом Twitter сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Настал день, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи Запорожской АЭС уже в пути. Мы должны защитить безопасность украинского крупнейшего ядерного объекта в Европе. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая состоится на этой неделе», – написал Рафаэль Гросси.

День, когда @IAEAorg 's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) является теперь на его пути. Мы должны защищать безопасность и охрану #Украины и Европы в борьбе с ядерной facility . Путь к этой mission which will be in #ZNPP после этого week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

Напомним, что очередные обстрелы российских оккупантов привели к тому, что Запорожская АЭС впервые в истории отключила все энергоблоки от сети. После этого Президент Зеленский в своем видеообращении заявил, что «россия поставила Украину и всю Европу в шаге от катастрофы».

Работники ЗАЭС заявляли, что спецслужбы рф пытают сотрудников станции, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках для безопасности на станции.

В случае аварии на ЗАЭС «радиационное облако» покроет южные регионы Украины и юго-западные области россии.