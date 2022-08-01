В британской разведке заявили, что из-за неудач путин отстранил шойгу от непосредственного командования оккупационной армией

Из-за проблем российской армии в войне против Украины министра обороны рф сергея шойгу отстранили от руководства войсками, а путина о ходе войны информируют непосредственно оперативные командиры.

Об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании.

«Российские офицеры и солдаты, имеющие непосредственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности руководство, поскольку прогресс в россии застопорился. Шойгу, вероятно, долгое время пытался избавиться от своей репутации человека, не имеющего серьезного военного опыта, поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве по чрезвычайным ситуациям», - говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 August 2022



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Напомним, что ранее сообщалось, как шойгу прикрывает неумелость ложными заявлениями.