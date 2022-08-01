Фсбшники заявили, что нашли еще одного «исполнителя» убийства дугиной

В фсб рф заявили, что «установили» еще одного человека, который якобы причастен к убийству российской пропагандистки дарьи дугиной.

Об этом сообщают российские СМИ.

В фсб утверждают, что Наталье Вовк организовывать покушение помогал гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в россию транзитом через Эстонию 30 июля и покинул территорию рф за день до совершения подрыва дугиной.

Российская спецслужба заявляет, что Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также осуществил вместе с Вовк сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

Также пропагандисты показали видео, где якобы Цыганенко приезжает в россию, контактирует с Вовк.

Как известно, Land Cruiser Prado под управлением Дугиной взорвался в Подмосковье вечером 21 августа. Ответственность за подрыв автомобиля российской пропагандистки взяла российская партизанская организация «Национальная республиканская армия».

22 августа в фсб рф отчитались о «раскрытии» убийства Дарьи Дугиной. Взрыв якобы совершила украинка Наталья Вовк по заданию украинских спецслужб.

В Нацгвардии опровергли российский фейк о причастности «Азова» к убийству пропагандистки Дугиной. «Азов» также отрицал свою причастность к ликвидации дочери Дугина.

В свою очередь, Эстония назвала провокацией версию фсб об убийстве Дугиной и не получала запросы относительно Вовк.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к гибели дочери пропагандиста и кремлевского идеолога александра дугина дарьи, поскольку «она нас не интересует».