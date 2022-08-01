Жена оккупанта «резала себе вены», чтобы мужа вернули с фронта - а солдат уверяет, что это не поможет, потому что «руководству по*уй»

Жена военнослужащего россии пыталась покончить жизнь самоубийством, чтобы мужа вернули с фронта.
Об этом свидетельствует очередной перехват разговора русского солдата с супругой, передает ГУР МОУ.
— Меня все равно отсюда не выведут, даже если ты такое сделаешь, все равно не выведут. Поверь, им поуй, - сказал солдат.
— Поверь мне, выведут, – уверяет жена.
— Не выведут, поверь мне, не выведут. У нас руководство глупо.
— Я звонила тому руководству. Он сказал, что выводят только 200 или 300, или если у него в семье кто-то умирает.
Также оккупант сообщает, что уже наигрался в эту войнушку и сейчас стоит подвыпивший в наряде. На вопрос жены, что ему за это скажет командир, мужчина ответил, что ничего, ведь он сам все понимает и видит.
Кроме этого он умоляет жену не делать с собой ничего, ведь в таком случае он тоже покончит с собой. А она признается в том, что у нее уже была попытка суицида – она резала себе вены.
— Здесь уже все доходят до такого отчаяния, что скоро пойдут и бросят этому командиру нашего полка в окоп гранату. А он не спешит отсюда выходить, потому что знает, что в Калининграде ему п**да. Потому что руководство флота, Балтийского флота, военачальник корпусов этого корпуса завел на этого Завацкого, на командира полка, два уголовных дела, - сообщил мужчина.