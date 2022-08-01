Жена оккупанта «резала себе вены», чтобы мужа вернули с фронта - а солдат уверяет, что это не поможет, потому что «руководству по*уй»

Жена военнослужащего россии пыталась покончить жизнь самоубийством, чтобы мужа вернули с фронта.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора русского солдата с супругой, передает ГУР МОУ.

— Меня все равно отсюда не выведут, даже если ты такое сделаешь, все равно не выведут. Поверь, им поуй, - сказал солдат.

— Поверь мне, выведут, – уверяет жена.

— Не выведут, поверь мне, не выведут. У нас руководство глупо.

— Я звонила тому руководству. Он сказал, что выводят только 200 или 300, или если у него в семье кто-то умирает.

Также оккупант сообщает, что уже наигрался в эту войнушку и сейчас стоит подвыпивший в наряде. На вопрос жены, что ему за это скажет командир, мужчина ответил, что ничего, ведь он сам все понимает и видит.

Кроме этого он умоляет жену не делать с собой ничего, ведь в таком случае он тоже покончит с собой. А она признается в том, что у нее уже была попытка суицида – она резала себе вены.