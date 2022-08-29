«Укрпочта» выпускает первую благотворительную марку для помощи украинским спасателям- на ней изображен пес Патрон

Во вторник, 30 августа, «Укрпочта» выпустит в продажу почтовую марку с изображением пса-сапера Патрона, который с начала войны обезвредил по меньшей мере 90 мин.

Об этом сообщает Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

Смилянские подчеркнул, что данная марка - первая официальная благотворительная марка страны.

«Завтра, по многочисленным просьбам, мы выпускаем марку «Пес Патрон». Но, кроме того, что это крутая марка, рассказывающая о том, как саперы вместе с Патроном помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов — это первая официальная благотворительная марка страны», - написал он.

Директор надеется собрать более 1 миллиона евро на машину, которая помогает быстро разминировать большие территории.

«Более 150 000 – такое количество найденных взрывоопасных предметов в Украине по данным ГСЧС, поэтому Патрон нуждается в помощи и со стороны технических средств, и со стороны четырехлапых помощников. Именно поэтому остальные донаты пойдут в поддержку приютов животных по всей стране», - добавили всообщении.

Смилянский добавил, что «Патрон обязательно запустит свою марку лично лапой».

Напомним, что ранее пес Патрон получил ирландскую награду «Золотая лапа».