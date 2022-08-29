В Ивано-Франковской области столкнулись автобус и легковушка – один человек погиб, 16 пострадали

В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

28 августа в 19:19 к спасателям поступило сообщение о ДТП в селе Назавизов Надворнянского района.

Как выяснилось, произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля.

В легковом автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни, которого спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали и передали сотрудникам полиции.

16 пострадавших из рейсового автобуса были доставлены в лечебное учреждение, из них шестеро – дети.

Всего в автобусе находились 22 человека.

Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются правоохранителями.

Напомним, как в Румынии автобус с украинцами попал в аварию , 23 человека госпитализировали.