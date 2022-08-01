СБУ собрала доказательства против еще одного «кадыровца», убившего выстрелами в голову пять гражданских в Буче

Служба безопасности Украины идентифицировала командира группы спецотряда быстрого реагирования «Ахмат» управления федеральной службы войск национальной гвардии рф по чеченской республике Мусаева Изнаура Ибрагимовича, убивший пятерых гражданских в Бучанском районе Киевщины.

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что военный преступник в составе оккупационных войск России принимал участие в захвате села Микуличи. Солдаты, совершая насилие и казни, осуществляли спецрейды для устрашения местных жителей.

Управляя спецотрядом, Мусаев и его подчиненные под предотвращением сотрудничества гражданских с Вооруженными силами Украины жестоко расстреливали людей.

Первой жертвой Мусаева стал 57-летний местный житель, имевший неосторожность выйти из собственного двора. Майор сначала заставил пожилого мужчину опуститься на колени, а затем из пистолета Ярыгина «Грач» выстрелил ему в затылок.

«Тогда оккупанты притащили тело убитого в дом еще одного местного, которого также убили выстрелом в голову», - добавили в пресс-службе.

Следующими жертвами стали супружеская пара, которую тоже поставили на колени и убили, и 67-летняя женщина, которой выстрелили в висок.

«Фактически в течение получаса Мусаев вместе с подчиненными убили пятерых невинных людей», - уточнили в сообщении.

СБУ продолжает тщательно исследовать его причастность к совершению других преступлений в Киевской области.

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