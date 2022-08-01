Российские оккупанты подтвердили ликвидацию херсонского коллаборанта Ковалева

Следственный комитет россии «расследует обстоятельства преступления» в отношении экс-нардепа, коллаборанта Алексея Ковалева.

Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, что информация о ликвидации Ковалева появилась вечером 28 августа. Ковалев был заместителем главы оккупационной «херсонской областной администрации». Также сообщают, что ликвидировали и сожительницу Ковалева.

«По предварительным данным следствия, он погиб от огнестрельного ранения, нападение было совершено вчера у него дома», - говорится в сообщении.

Напомним, что на Ковалева ранее уже было покушение, предатель тогда был ранен.