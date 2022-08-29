Литва отгородилась от Беларуси 500-километровым забором с колючей проволокой

В Литве завершили строительство более 500-километрового физического барьера на границе с Беларусью.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Длина ограды с колючей проволокой составляет 502 километра. В Литве после наплыва в 2021 году нелегальных мигрантов из Беларуси было принято решение о возведении физического ограждения на границе.

В 2021 году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи человек. Более 13 тысяч иностранцев не пропустили при переходе границы с августа 2021 года. Некоторые из них неоднократно пытались въехать в Литву. В последнее время количество беженцев, стремящихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось. Литва обвиняет в организации потока мигрантов власти Беларуси и называет это гибридной атакой.

Ранее заграждение на границе с Беларусью построили в Польше, где также столкнулись с усиленным потоком нелегальной миграции. Теперь миграционное давление на польской границе уменьшилось в 20 раз по сравнению с 2021 годом.