Двоих жителей Николаева будут судить за то, что они наводили российские обстрелы на позиции ВСУ

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29.08.2022 20:17

Двое жителей Николаева будут судить за то, что они сдавали врагу позиции ВСУ для корректировки ракетных ударов.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Под суд отдали 53-летних мужчину и женщину. Злоумышленники находятся под стражей.

«Обвиняемые, являясь сторонниками «русского мира», не воспринимая государственную власть в Украине и исповедуя идеи пророссийской направленности, с целью оказания помощи государству-агрессору в ведении агрессивной войны против Украины, на систематической основе осуществляли сбор и дальнейшее распространение через Telegram информации о местонахождение и перемещение Вооруженных Сил Украины в Николаеве, а также последствия обстрелов», - сообщили в прокуратуре.

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