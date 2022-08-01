Двоих жителей Николаева будут судить за то, что они наводили российские обстрелы на позиции ВСУ

Двое жителей Николаева будут судить за то, что они сдавали врагу позиции ВСУ для корректировки ракетных ударов.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Под суд отдали 53-летних мужчину и женщину. Злоумышленники находятся под стражей.
«Обвиняемые, являясь сторонниками «русского мира», не воспринимая государственную власть в Украине и исповедуя идеи пророссийской направленности, с целью оказания помощи государству-агрессору в ведении агрессивной войны против Украины, на систематической основе осуществляли сбор и дальнейшее распространение через Telegram информации о местонахождение и перемещение Вооруженных Сил Украины в Николаеве, а также последствия обстрелов», - сообщили в прокуратуре.