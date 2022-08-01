Двоих жителей Николаева будут судить за то, что они наводили российские обстрелы на позиции ВСУ

Двое жителей Николаева будут судить за то, что они сдавали врагу позиции ВСУ для корректировки ракетных ударов.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Под суд отдали 53-летних мужчину и женщину. Злоумышленники находятся под стражей.