«Если российские военные хотят выжить, им пора бежать», - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что война против России должна закончиться выходом на границы Украины – в освобожденном Крыму, в освобожденных городах Донбасса.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

– Вооруженные Силы Украины, наша разведка, наши Силы обороны делают свое дело. Я уверен, что вы все понимаете, что происходит, за что мы боремся и к чему мы стремимся. И наши воины не требуют никаких анонсов или информационных волн в спину. Украина возвращает свое. И будет возвращать Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсонщину, Крым, обязательно – всю нашу акваторию Черного и Азовского морей – от Змеиного до Керченского пролива. Это будет. Это наше. И так же, как понимает наше общество, я хочу, чтобы это понимали и оккупанты. Не будет им места на украинской земле.

- Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так – на войне. Но оккупанты должны знать: мы будем гнать их к границе. До нашей границы, линия которой не изменялась. оккупанты ее хорошо знают.