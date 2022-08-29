ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украина предъявила протест Турции, которая пропустила корабль с российскими С-300

Уже 187-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 29 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 30 августа.

Информация постоянно обновляется:

00:33 МИД Украины выразил послу Турции обеспокоенность в связи с информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны рф судном «Sparta II» из Сирии в россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2.

Об этом пишет «Европейская правда».

По данным военных независимых экспертов Naval News, россия смогла перебросить ракеты для комплекса С-300 через Босфор в Черное море со своих баз в Сирии.

Вероятно, корабль отплыл из сирийского Тартуса, где на причале были собраны компоненты С-300, предположительно прибывшие с объекта в Масьяфе на севере Сирии. Корабль вышел в рейс 20 августа и в ночь с 24 на 25 августа прошел Босфор. 27 августа корабль вошел в новороссийск.

00:27 Жительница Сарн, которые уже неоднократно были обстреляны россиянами, фиксировала и сливала тайную информацию о движении военных и техники ВСУ.

Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Женщина, которая является гражданкой рф, но много лет проживает в Ровенской области, осуществляла фотофиксацию движения военной техники и военнослужащих по улицам Сарн.

Позже в WhatsApp подозреваемая присылала эти фото неустановленным лицам. Кроме этого, исповедуя пророссийские взгляды и неприязнь к Украине, подозреваемая отрицала обстрелы вс рф мирного населения и поддерживала так называемую «спецоперацию», отрицала и не признавала вооруженную агрессию оккупанта.

00:14 В Белгороде на вокзале собралась очередь уезжающих из города. Также сообщают, что уже после столпотворения над городом прозвучали взрывы.