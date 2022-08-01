Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили 82 оккупанта, установку С-300, два танка и значительное количество различных артсистем

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически является прифронтовой, так как на ее территории ведутся боевые действия.

Очень много населенных пунктов Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню с различных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов снова попытаться захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 30 августа, которые происходят на территории Николаевской области.

Хронология событий 29 августа доступна по этой ссылке.

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07:26 Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Южнобугском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Александровка, Степная Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котлярово, Шевченково, Новониколаевка, Первомайское, Партизанское, Широкое, Червоная Долина, Червоный Яр, Мураховка, Лозовое, Трудолюбовка, Зеленодольск, Ольгино и Добрянка. Нанес авиационный удар возле Андреевки.

Вел наступательные бои в направлении Потемкиного, успеха не имел, отошел.

Задействовал разведывательные БпЛА недалеко от Давидова Брода, Снигиревки и Великого Артакового.

07:08 Обстановка в южной операционной зоне стабильно напряжена. Враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается проводить ротацию подразделений, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 29 августа.

Демонстрацию силы враг производит с помощью авиации. В течение суток 5 раз атаковал наши позиции, но успеха не имел.

Нашими артиллерийскими подразделениями минувшей ночью нанесено поражение по 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Шестью авиационными ударами разными средствами воздушного нападения атакованы позиции противовоздушной обороны противника.

Дневной массированный обстрел Николаева шестнадцатью зенитными ракетами С-300 привел к многочисленным разрушениям и повреждениям частных и многоквартирных домов, объектов транспортной инфраструктуры. Погибли два, ранены 24 гражданских лица.

Вечером двумя аналогичными ракетами атакован Баштанский район. В результате разрыва ракет повреждения частных домов, предварительно пострадавших нет. Информация уточняется.

Ракетно-артиллерийские подразделения, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери врага в сутки до 82 рашистов и 30 единиц техники, среди которых зенитно-ракетная система С-300, два танка Т-72, ​​11 гаубиц «Мста-Б», три реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», тяжелая огнеметная система «Сонцепек», самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С», самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С» и 120 мм мобильный миномет, самоходные гаубицы «Акация» и «Мста -С», противотанковая управляемая ракета, шесть единиц бронированной техники и три склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

Переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожена. Окончательные потери врага дознаются.

В штормовом Черном море вражеская группировка продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону новороссийского, но три надводных ракетоносителя, снаряженные 24 «Калибрами» держит наготове.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Южнобугском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Александровка, Степная Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котлярово, Шевченково, Новониколаевка, Первомайское, Партизанское, Широкое, Червоная Долина, Червоный Яр, Мураховка, Лозовое, Трудолюбовка, Зеленодольск, Ольгино и Добрянка. Нанес авиационный удар возле Андреевки.

Вел наступательные бои в направлении Потемкиного, успеха не имел, отошел.

Задействовал разведывательные БпЛА недалеко от Давидова Брода, Снигиревки и Великого Артакового.