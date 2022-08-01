Талибы в Москве ведут переговоры с рф о закупке бензина

Делегация «Талибана» в Москвое договаривается о закупке Афганистаном бензина и бензола у рф.

Об этом сообщает Reuters.

Хабибурахман Хабиб, официальный представитель министерства экономики Афганистана, подтвердил, что афганская делегация находится в Москве и завершает заключение контрактов на поставку пшеницы, газа и нефти.

Источник в канцелярии министра торговли и промышленности сообщил Reuters, что «мы работаем над текстом контракта, почти согласовали бензин и бензол».

Источник издания сказал, что у них есть план того, как будут осуществляться платежи, но отказался предоставить подробности о том, будут ли использоваться официальные банковские каналы. Активы центрального банка Афганистана заморожены, его банковскому сектору препятствуют санкции.

Reuters пишет, что если контракт будет заключен, это будет признаком того, что иностранные страны все активнее ведут дела с талибами, несмотря на то, что ни одно иностранное правительство, включая Москву, официально не признает руководство «Талибана».

Кроме того, это происходит в то время, когда США пытаются убедить другие страны сократить использование российской нефти.

Напомним, что ранее Афганистан предлагал россии обменять нефть на изюм и лекарственные травы.