Труханов заявил, что не призывал к переговорам с россией: «Мы будем бороться до нашей окончательной Победы»

Мэр Геннадий Труханов заявил, что информация о том, что он призвал к переговорам с россией, является фейком.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«О вбросе в российских пабликах. Не стал бы комментировать информационные провокации рашистов, однако, к сожалению, целый ряд украинских СМИ перепечатали российский вброс. Цитирую российские новостные агентства: "Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал вести переговоры с россией". Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова. Могу лишь с удовольствием отметить, что СМИ кремлевских оккупантов прибегают к фейкам, цель которых очевидна - склонить Украину к переговорам», - написал Труханов.

«Во избежание дальнейших идиотских манипуляций вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля - оккупанты должны быть изгнаны со всей территории нашей страны. Мы будем сражаться до нашей окончательной Победы. Все переговоры – после того, как россияне покинут нашу землю. В Украине произошла беспрецедентная консолидация общества. Мы все едины, как никогда. Попытки российской пропаганды посеять раскол в наших рядах – обречены. Президент – лидер нации. Крым – это Украина. Верим в ВСУ! Победа будет за нами!» – добавил мэр Одессы.

Напомним, в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II и за поиск компромисса с россией: