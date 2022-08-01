«Гауляйтеру» Энергодара сообщили о подозрении за кражу и вывоз в рф украинского зерна на ₴2 миллиарда

Псевдомера Энергодара сообщено о подозрении за приказ вывезти украинское зерно на почти два миллиарда гривен

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, после оккупации государством-агрессором части территории Запорожской области подозреваемый возглавил так называемую военно-гражданскую администрацию с центром в городе Энергодар.

В мае 2022 года он принял решение о конфискации имущества крупных объектов аграрного бизнеса и продовольственных запасов 140 тысяч тонн зерна на сумму более 1,89 миллиарда гривен.

В результате принятия псевдомером такого решения российскими военными разграблены имущественные комплексы зерновых складов, а продовольственная продукция вывезена на временно оккупированную территорию Крыма и порты в Краснодарском крае рф.

В ОГП также напомнили, что осуществляется расследование широкомасштабного присвоения имущества предприятий агропромышленного комплекса и вывоз зерна из элеваторов на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и других областей. В настоящее время в этом уголовном производстве сообщено о подозрении двум военнослужащим рф и шести коллаборантам.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СБУ при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ.

Как известно, мэром города Энергодар оккупанты назначили 48-летнего Андрея Шевчика, который был депутатом в Энергодаре от ОПЗЖ и работал на ЗАЭС. 22 мая у его дома устроили взрыв, Шевчик получил ранение, но выжил.

Также ранее Шевчик уже объявляли о подозрении в государственной измене.