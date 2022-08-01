«У нас ничего не осталось уже, ни воды, ни еды, бл*ть»: Оккупант жалуется, что его подразделение попало в окружение на Харьковщине

Российский оккупант рассказывает, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области взяли его подразделение в кольцо, а у самих оккупантов не остается «ни воды, ни пищи».
Перехват разговора опубликовал ГУР Минобороны.
На вопрос собеседника, будет ли командование захватчиков выводить подчиненных из окружения, оккупант отвечает: «Бл*ть. Пытаются нах*й. У нас ничего не осталось уже, ни воды, ни еды, бл*ть. Практически связи уже нет».
Также оккупант подтверждает, что ВСУ уничтожили российскую 7-ю роту.
– Да, вообще здесь никого не осталось, по-моему. Вот, я сегодня тоже, мальчик звонил, он там с кем-то говорил, говорит: «7-му роту расхярили и медиков расхярили, комбат сбавился», - жалуется русский солдат.