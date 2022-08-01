«У нас ничего не осталось уже, ни воды, ни еды, бл*ть»: Оккупант жалуется, что его подразделение попало в окружение на Харьковщине

Российский оккупант рассказывает, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области взяли его подразделение в кольцо, а у самих оккупантов не остается «ни воды, ни пищи».

Перехват разговора опубликовал ГУР Минобороны.

На вопрос собеседника, будет ли командование захватчиков выводить подчиненных из окружения, оккупант отвечает: «Бл*ть. Пытаются нах*й. У нас ничего не осталось уже, ни воды, ни еды, бл*ть. Практически связи уже нет».

Также оккупант подтверждает, что ВСУ уничтожили российскую 7-ю роту.