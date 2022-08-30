Херсонский гауляйтер Стремоусов уже несколько дней записывает видео о «поражениях ВСУ» с отеля в Воронеже

Представитель оккупационной власти Кирилл Стремоусов уже несколько дней находится в российском городе Воронеж, откуда записывает видео о «поражениях ВСУ» на Херсонском направлении.

Об этом сообщают в социальных сетях.

Пользователи сетей заметили, что на последнем видео, где гауляйтер стоит на фоне окна, из которого открывается панорамный вид на город, на горизонте виднеется Благовещенский собор Воронежа. Также справа от Стремоусова располагается светло-желтое здание справа – это техникум пищевых технологий, который находится по адресу Революции, 29.

Таким образом, удалось обнаружить, что Стремоусов находится в отеле Marriott в Воронеже на проспекте Революции, 48. Об этом свидетельствует и интерьер, в котором гауляйтер записывает видео. На фотографиях внутри отеля такая же мебель и декорация на стенах, как и на видео Стремоусова.

Напомним, в Херсонской области убили экс-нардепа, предателя Алексея Ковалева, который был заместителем председателя оккупационного «правительства» области.