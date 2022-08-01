Удар по Ингульскому мосту: Оккупанты выпустили три ракеты, Ким назвал это террором населения

По Ингульскому мосту в Николаеве оккупанты 29 августа выпустили три ракеты. Ни одна из них, к счастью, не попала в цель.

Об этом в эфире нацмарфона рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

– Считая, что они три ракеты выпустили в сторону Ингульского моста и ни одной не попали, это было прицельно. Они имели целью дестабилизировать ситуацию в городе или терроризировать население. Группы целей у них были очень разные, например, инфраструктурная часть, частный сектор. Точно в частный сектор – это был их замысел. И админздания у парка. То есть они группировали цели и били умышленно, – сказал Ким.

Как известно, видео атаки по мосту появилось в Сети. На нем видно, что ракета оккупантов попала рядом с мостом, когда по нему ехали автомобили и общественный транспорт.