В СБУ установили личности военных преступников рф, которые пытались убить жителя Киевщины

Служба безопасности установила личности военных преступников России, которые пытали и пытались убить жителя Киевщины при временной оккупации части региона.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Несмотря на физические издевательства, потерпевшему удалось вырваться из плена при обстреле вражеских позиций в ходе контрнаступления ВСУ.

По данным Службы безопасности, злоумышленниками оказались трое военных 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии:

Борисов Александр, 07.03.1999 г.р.,

Мадяев Райан, 06.06.2002 г.р.,

Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 г.р.

Именно их оккупационная группировка активно участвовала в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в феврале-марте этого года.

Установлено, что злоумышленники похитили мужчину и несколько дней пытали его. К потерпевшему применяли насилие и психологическое давление. Когда мужчина вырывался из русского плена, захватчики открыли по нему огонь, в результате чего он получил огнестрельное ранение.

На основании собранных доказательств трем военным преступникам России сообщено о подозрении по части 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Установлены данные и возможные места нахождения злоумышленников. Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

Расследование проводили сотрудники Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством Службы безопасности совместно со следователями СБУ Киева и Киевской области при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, Служба безопасности Украины идентифицировала командира группы спецотряда быстрого реагирования «Ахмат» управления федеральной службы войск национальной гвардии рф по чеченской республике Мусаева Изнаура Ибрагимовича, убивший пятерых гражданских в Бучанском районе Киевщины.