Взрыв в Еленовке мог вызвать снаряд от огнемета, - Офис Генпрокурора

В июне 2022 года в колонии в Еленовке с украинскими военнопленными произошел взрыв, в результате которого погибло около 40 человек и 130 получили ранения. Спустя месяц после трагедии, в Офисе Генпрокурора предположили, что в помещении, вероятно, взорвался боеприпас от огнемета.

Об этом сообщает в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос DW.

«Взорваться могла капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа «Шмель», «Шмель-М», «Рысь», - сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

К такому выводу следствие пришло по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов по применению частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, идентификации боеприпасов и применения инженерных частей и подразделений.

По словам следователей, в ходе уголовного производства продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования.

Как известно, 29 июля рф убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом страна-агрессор хотела скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Позже стало известно, что в российских списках убитых и раненых в Еленовке украинских воинов есть несовпадения. Украина ждет приезда отдельной миссии ООН во главе с генералом для расследования массового убийства.



