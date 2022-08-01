В России из-за больших потерь активизировали привлечение наемников из частных военных компаний

Россия пытается компенсировать боевые потери скрытой мобилизацией и наемниками частных военных компаний.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах рф терпит неудачу. Россияне все чаще отказываются умирать за идет кремлевского диктатора. Учитывая это, в министерстве обороны страны-агрессора решили увеличить количество наемников ЧВК, участвующих в боевых действиях на территории Украины. В первую очередь в войне против нашего государства командование вс рф активно использует представителей российской ЧВК «Вагнер»/«Лига», – говорится в сообщении.

По оценкам военной разведки Украины, на временно оккупированных территориях находятся около 4500-5000 боевиков.

Они работают на определенных направлениях как штурмовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск.