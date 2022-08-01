Суд в москве оштрафовал Twitch за интервью Арестовича

Суд в москве оштрафовал сервис прямых трансляций Twitch, принадлежащий дочерней компании Amazon.com, за отказ удалить интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем.

Об этом сообщает УП со ссылкой на российское пропагандистское издание РИА Новости.

Суд Таганского района города москвы признал Twitch Interactive, Inc виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Штраф составил 3 миллиона рублей или почти 50 тысяч евро. Протокол был составлен за «фейки о спецоперации, проводимой российской армией в Украине».

Также сообщается, что во время заседания 30 сентября в суд поступил еще один протокол по Twitch. За что был составлен новый протокол, ставший уже третьим, неизвестно.