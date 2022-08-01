Ермак: россия пытается сорвать визит Миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит Миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

Соответствующий пост он разместил в Telegram.

«Это именно российские провокации. Сейчас важно не дать россиянам возможности ложью и шантажом добиться своего. Они должны убраться прочь с украинской земли», - добавил глава ОП.

Как известно, во вторник, 30 августа, Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в украинскую столицу. В ближайшие дни Миссия начнет работу на Запорожской атомной электростанции.