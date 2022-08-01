Жители оккупированного Мариуполя устроили «голодный бунт» из-за нехватки гумомопомощи, – советник мэра

Жители оккупированного россиянами Мариуполя устроили «голодный бунт», когда Красный Крест попытался отменить выдачу гуманитарной помощи из-за большого количества желающих.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, в пункте в лугопарке им. Гурова объявили о приостановлении выдачи гуманитарной помощи.