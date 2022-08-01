Жители оккупированного Мариуполя устроили «голодный бунт» из-за нехватки гумомопомощи, – советник мэра

Жители оккупированного россиянами Мариуполя устроили «голодный бунт», когда Красный Крест попытался отменить выдачу гуманитарной помощи из-за большого количества желающих.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, в пункте в лугопарке им. Гурова объявили о приостановлении выдачи гуманитарной помощи.
«Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником пищи для многих осталась Гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей, Красный Крест попытался упразднить выдачу. Возник настоящий бунт», - написал он.