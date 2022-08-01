Оккупанты вывозят в Крым награбленное у украинцев зерно нового урожая

Россияне вывозят из оккупированных частей юга Украины новый урожай, трасса в оккупированный Крым заполнена грузовиками с награбленным у украинцев.

Об этом сообщает издание РИА Мелитополь.

Издание отмечает, что с первых дней оккупации российские захватчики начали грабить Запорожскую область. Из Мелитопольского района в сторону Крыма потянулись колонны машин, нагруженных зерном.

«В сторону Мелитополя едут только одинокие легковушки, на полуостров же доехать быстро не получится. Трасса заполнена грузовиками, доверху набитыми украденным в Мелитопольском, Бердянском и Васильевском районах зерном. Такая картина наблюдается на крымской трассе каждый день. Оккупанты вывозят уже новый урожай, скупленный за бесценок у местных фермеров. Многие из них бросают засеянные поля, потому что не видят смысла убирать урожай», - говорится в материале.