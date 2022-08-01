Президент Украины Владимир Зеленский призвал крымчан сообщать спецслужбам Украины информацию об оккупантах и попросил держаться подальше от российских военных объектов, не находиться вблизи российских баз и военных аэродромов.

Об этом Зеленский попросил во время обращении к нации.

«Вооруженные Силы нашего государства, наши спецслужбы, разведка делают все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ на страшный террор, который Россия принесла на нашу землю. На всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковщины, у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места. Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем», – говорится в обращении.