Сотни заключенных из рф готовы присоединиться к ЧВК «Вагнера» и поехать воевать в Украину, - росСМИ

Сотни заключенных из российской федерации готовы присоединиться к ЧВК «Вагнера» и поехать воевать в Украину.

Об этом со ссылкой на родственника одного из осужденных, отбывающих наказание в ИК-2 Талицы Ивановской области, пишут «Важные истории».

По данным собеседника издания, из ИК-2 готовят к отправке 150 человек. Вывезти из колонии их могут уже в этот четверг, 1 сентября. Предполагается, что из Иваново их увезут в Ростов-на-Дону, где они будут проходить «двухнедельную подготовку».

Издание отмечает, что вербовать заключенных, как и во многих других случаях, в ИК-2 приезжал лично Евгений Пригожин «со звездой Героя России на груди». Вместе с ним был и глава УФСИН по Ивановской области Василий Мелюк, рассказал собеседник «Важных историй».

«Пригожин им говорил, как круто быть в его группе „солдат удачи“. Говорил, что осужденные будут убивать врага и им за это ничего не будет. Клялся, что в случае гибели тело убитого вернут родным — якобы для него это принципиальный момент, а родственникам заплатят 5 миллионов рублей. Также говорил, что у него [Пригожина] есть три требования к „добровольцам“: не насиловать женщин, не употреблять наркотики и не сбегать — дезертиров, по его словам, будут расстреливать».

В числе прочего Пригожин, по словам источника, рассказывал как воевал «в интересах России на территории Африки» и «отрезал уши неграм», что «отсидел 10 лет», но искупил свои грехи перед родиной и теперь «дважды Герой России».

После этой встречи «добровольцев» повели на «собеседование», у них спрашивали размер головы, размер обуви, рост и вес. Они писали прошение о помиловании. Никаких контрактов осужденные не подписывали: бумаги им обещали дать на подпись уже «на месте».

«Завтра, 31 августа, в ИК-2 приедет священник отец Игорь, чтобы провести в местном монастыре молебен «для воинов, которые записались на спецоперацию». По словам нашего источника, заключенные между собой обсуждают, что из других колоний Ивановской области тоже готовят группы людей на отправку в Украину. По их сведениям, из ИК-4 (Кинешма) присоединиться к «Вагнеру» захотели 300 человек, из ИК-5 (Кохма) — еще 200», - пишут «Важные истории».

При этом издание отмечает, что в условиях войны не может оперативно проверить предоставленную источником информацию.