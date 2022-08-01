Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали 117 оккупантов, более 30 единиц техники и четыре склада боеприпасов

На большей части Николаевской области, за исключением Снегиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 30 августа, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 30 августа доступна по этой ссылке .

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08:11 По сообщению Генштаба ВСУ, на Южнобугском направлении противник продолжил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Любомировка, Новониколаевка, Лупарево, Красный Яр, Новогригоровка, Степное, Первомайское, Киселевка, Партизанское, Терновка, Андреевка, Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Трудолюбовка, Добрянка, Потемкино, Княжевка и Тополино. Удары авиации получили район Андреевки и урочище Плотницкое.

07:34 В ОК «Юг» сообщают, что обстановка на Южнобугском направлении стабильно сложная, но контролируемая. Продолжается уничтожение неприятельских логистических путей, резервов и пунктов управления. Враг в основном деморализован, однако продолжает сопротивляться.

В течение боевого дня нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны удары по четырем пунктам управления вражеских войск и четырем транспортным артериям – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Степень повреждения максимально ограничивает их использование.

Наша авиация отработала 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.

По подтвержденным результатам выполнения огневых задач от вражеского войска «отминусовано» 117 рашистов, более 30 единиц техники: 9 танков Т-72, 3 реактивных системы залпового огня «Град», самоходную пушку «Гиацинт-С», самоходную гаубицу «Мста-С», 18 единиц автобронетехники и 4 склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.