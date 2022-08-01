В Мариуполе оккупанты приказали строителям заливать бетоном трупы в разбомбленном драмтеатре, – журналист Невзоров

Оккупационные власти Мариуполя приказали строителям, которые занимаются восстановлением разбомбленного Драмтеатра, не извлекать трупы погибших мирных жителей, а просто заливать их бетоном.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров.

«Мне пишут старые приятели, ещё из «той», моей прошлой «питерской» жизни. Это строители, которые ломанулись в Мариуполь на распилку огромных бюджетов «восстановления». Пишут: «Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (театр) там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона. Когда находим скопления велят шум не поднимать, трупы не вытаскивать, а тихо бетонировать», - сообщил Невзоров.

Напомним, 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались мирные жители. Перед и позади здания драматического театра в Мариуполе были надписи заглавными буквами «Дети» для пилотов авиации, но это захватчиков не остановило.

В апреле стало известно, что в Мариуполе оккупанты зачищают завалы разбомбленного русскими войсками Драматического театра, найденные тела вывозят в поселок Мангуш, где сваливают в траншею.

Расследование Associated Press отмечает, что нападение россиян на Драмтеатр в Мариуполе на самом деле было гораздо более смертоносным, чем предполагалось, в результате чего погибло около 600 человек внутри и снаружи здания.