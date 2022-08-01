В Николаеве морпехи спасли пожилую женщину, дом которой пострадал в результате ракетного удара оккупантов

Военнослужащие 1-го отдельного батальона морской пехоты спасли жительницу Николаева, дом которой пострадал в результате ракетных обстрелов города.

Об этом сообщает 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, в состав которой входит данный батальон.

«Недавно во время очередного ракетного удара по Николаевщине российские войска денацифицировали жилой дом. Морпехи 1-го отдельного батальона морской пехоты еще до приезда спасателей прибыли на помощь жителям разрушенного дома и эвакуировали пожилую женщину во время пожара», - говорится в сообщении.

Один из владельцев дома оказался гражданином России. Страна-террорист «демилитаризирует» жилье своих граждан, прикрываясь рашистской идеологией «русского мира», добавили в бригаде.