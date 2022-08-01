Украина сдвинула линию фронта на Юге, россия попытается «затыкать дыры» мобильным резервом, – британская разведка

Карта боевых действий по состоянию на 31 августа. Источник: militaryland.net Британская разведка сообщает, что украинским военным удалось местами сдвинуть линию фронта на юге и россия наверняка попытается усиливать эти участки.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 31 августа.

Разведка отмечает, что украинские силы с понедельника 29 августа продолжают атаковать южную группировку российской армии по нескольким направлениям.

«Украинские силы подвинули линию фронта назад в некоторых местах, воспользовавшись тем, что российская линия обороны там относительно неплотная. Согласно своим доктринам, РФ сейчас вероятно попытается "затыкать дыры" с помощью специальных мобильных резервных групп. Среди них, скорее всего, будут некоторые из восточной группировки войск», – пишут в обзоре.

Также рассказывают, что россия дальше ищет варианты получить подкрепление для своих сил, брошенных против Украины. Скорее всего, против Украины направят «добровольческие батальоны» вновь созданного 3-го армейского корпуса, которые 24 августа отправились со своей базы под москвой.