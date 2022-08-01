ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении командира фрегата «Адмирал Макаров», который обстреливал Николаев

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего капитана II ранга воинской части из АР Крым, а ныне командира российского фрегата «Адмирал Макаров» Григория Бреева.

Об этом сообщает ГБР.

Как известно, в июне Брееву заочно сообщили о подозрении в государственной измене. Менее чем через два месяца сотрудники ГБР закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

«В 2014 году он изменил клятве на верность народу Украины и остался на захваченной российскими оккупантами территории, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Перебежчик поклялся России и продолжил службу в российском флоте. В 2022 году российский корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе», - говорится в сообщении.

Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

Следует добавить, что Бреев родился в пгт Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области.

Напомним, сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему командиру корвета «Тернополь» Максиму Емельяненко, в 2014 году перешедшему на сторону врага.