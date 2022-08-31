В Донецкой области СБУ ликвидировала российскую агентурную сеть, собиравшую информацию о размещении ВСУ

В ходе контрдиверсионной зачистки прифронтовых районов востока Украины Служба безопасности обезвредила еще одну российскую агентурную сеть. Злоумышленники разведывали местоположения и маршруты перемещения Сил обороны нашего государства на территории Донбасса.

Об этом сообщает СБУ.

В первую очередь вражеских приспешников интересовала информация о боевых позициях подразделений ВСУ и передислокации украинской военной техники в районах Славянска, Бахмута и Краматорска.

Для сбора разведданных они осуществляли скрытое визуальное наблюдение за объектами с использованием средств фото-, видеофиксации.

«Собранные сведения передавали представителям спецслужб России через заранее отработанные анонимные телеграммы-каналы, добавляя геолокации. Эту информацию агрессоры использовали для массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий вблизи линии фронта», - говорится в сообщении.

Установлено, что в состав агентурной сети входили пятеро местных жителей, завербованных российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины. Их активность в соцсетях привлекла внимание кафиров.

Для маскировки преступлений злоумышленники действовали автономно и поддерживали коммуникацию через «связных». Ими оказались двое участников террористической организации «ДНР», входящие в состав оккупационных группировок россии на восточном направлении.

Во время обысков правоохранители обнаружили у агентов компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным.

Задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователи Службы безопасности завершили расследование в отношении четырех подозреваемых и передали обвинительные акты в суд.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве прокуратуры.