Военные комиссариаты уже даже московской и ленинградской областей, в том числе москвы и санкт-петербурга, получили указания по массовому призыву на военную службу местных жителей.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Призванными во время скрытой мобилизации москвичами и питерцами будут комплектоваться воинские части, дислоцированные в Крыму.

Кроме того, с целью доукомплектования воинских частей с рф, дислоцированных на временно оккупированной территории АР Крым, и усиления обороны Крымского полуострова командующим Южного военного округа генералом армии Александром Дворниковичем (т.н. «сирийским мясником») было принято решение отправить в Крым 1200 военнослужащих срочной службы.

«Поскольку на территории ВОТ АР Крым боевые действия пока не проводятся, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать все определенные законодательством рф надбавки. 1200 военнослужащих срочной службы будут служить и умирать под ударами украинских войск и от рук партизан за зарплату срочника, а это около 5 тыс. рублей (около 82 долларов США). Экономия государственных российских средств также состоится и за счет невыплаты компенсации при гибели военнослужащих, ведь участие срочников в боевых действиях российская федерация отрицает», - говорится в сообщении.

Как известно, россия пытается компенсировать боевые потери скрытой мобилизацией и наемниками частных военных компаний.