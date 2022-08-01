Российские захватчики отказались делать спецпропуск для миссии МАГАТЭ на Запорожье

«Власть» оккупированной части Запорожской области объявила, что не будет делать спецпропуска участникам миссии МАГАТЭ, чтобы те быстро попали в ЗАЭС, однако добавила, что ожидает прибытия миссии в Энергодар уже утром 1 сентября.

Об этом сообщил коллаборант Владимир Рогов, называющий себя членом главного совета оккупированной Запорожской области Украины в Telegram.



Как известно, 31 августа делегация МАГАТЭ из Киева отправилась на Запорожскую АЭС.

«Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освобожденную (захваченную россиянами – ред.) часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут», - говорится в сообщении.

Оккупант отметил, что участники миссии якобы «могли бы быстро и беспрепятственно попасть туда из России».

В то же время российские СМИ сообщают, ссылаясь на «местные власти», что в военной администрации оккупированного Энергодара ожидают прибытия миссии в город утром 1 сентября.

Напомним, во вторник, 30 августа, Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в украинскую столицу . В ближайшие дни Миссия начнет работу на Запорожской атомной электростанции.

При этом глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.