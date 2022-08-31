Беглого депутата Николаевского горсовета Невенчанного объявили в розыск – но не за поддержку оккупантов, а за «легкие телесные»

Полиция заочно сообщила о подозрении депутату Николаевского горсовета за нанесение легких телесных повреждений мужчине. Также депутат был объявлен в розыск.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

По информации «Преступности.НЕТ», в розыск объявили депутата Максима Невенчанного, которого ранее за провокации и поддержку войны рф против Украины исключили из фракции ОПЗЖ.

Подозрение Невенчанному объявили за конфликт, произошедший в июле 2021 года, когда он избил сотрудника страховой компании. Невенчанный и его коллега по партии Наталья Хорошевская были недовольны суммой выплаты за ДТП и депутат напал на сотрудника страховой.

«Полицейские установили, что летом 2021 между депутатом и сотрудником одного из предприятий возник конфликт, во время которого правонарушитель нанес потерпевшему телесные повреждения. 41-летнему депутату грозит до одного года исправительных работ за умышленное нанесение мужчине легких телесных повреждений», - сообщили в полиции.

Невенчанный ранее заявил, что скрылся из Николаева «до зачисток» (закрытия города и задержания российских шпионов – ПН). В августе он публиковал в соцсетях фото с Хорошевской из Болгарии.

Ранее в сети сообщали, что Невенчанного задерживали сотрудники СБУ, но никаких официальных сообщений на этот счет не было. Также не сообщали, проверили ли действия Невенчанного на предмет государственной измены или других преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Нардеп Черноморов назвал депутата Невенчанного предателем и требует проверить, как он уехал за границу, хотя был под наблюдением СБУ.